Gündem 100 yıl genelgesi
ANKARA

100. yıl genelgesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere tüm Türkiye'de kutlamalar yapılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek. Buna göre, 100. yıl kutlamalarına ilişkin etkinlikler yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek. Yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm gençlik, spor ve kültür etkinliklerine ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, 100. yıl kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun olarak hazırlanacak. Belirlenen 100. yıl logosu tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak.

Atatürk'ün, arşivlerden çıkan en son fotoğrafları
FOTOĞRAF 9
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Atatürk'ün, arşivlerden çıkan en son fotoğrafları
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19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başladığı ilk yıllara ait olduğu düşünülen fotoğraflardan birisinde, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir alanda, yapılan etkinlikler görülüyor.
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ATAM'ın paylaştığı fotoğraflarda, cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün çıktığı Anadolu gezilerinden ve İstanbul Üniversitesi'nde harf devrimi çalışmalarında öğrencilerle yaşadıkları anlar yer alıyor.
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Atatürk Araştırma Merkezi, Büyük Önder'i yaklaşık 80 yıldır arşivlerinden muhafaza ettikleri fotoğraflarla yad ediyor.
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Büyük Önder'in 19 Mayıs 1919'da 9. ordu müfettişi olarak Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkışı ve milli mücadele meşalesini yakmasıyla tarihteki yerini alan 19 Mayıs, sonraki yıllarda Türk ulusunun gururla ve coşkuyla kutladığı bir gün haline geldi.
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20 Haziran 1938'de Gençlik ve Spor Bayramı adıyla milli bayramlarımız arasına giren 19 Mayıs, 7 Mart 1981'de de Atatürk'ü Anma ifadesi eklenerek Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ismini aldı.
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Üç yıl süren savaşlar sonunda ülkenin yabancı güçlerden arındırılmasının ardından Atatürk'ün Samsun'a varış tarihi olan 19 Mayıs, Ata'nın isteği üzerine Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlandı.
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Ülkenin işgalden kurtulması için 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı da başlattı.
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel fotoğraflarını arşivlerden çıkardı.
Atatürk'ün, arşivlerden çıkan en son fotoğrafları
Atatürk'ün, arşivlerden çıkan en son fotoğrafları
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