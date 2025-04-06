12 Nisan'da hizmete açılacak: Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 82 milyona çıkıyor

“Havalimanımız, ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirtilen tüm inşai önlemler alınarak kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. 2024 yılı sonu itibarıyla iç hatlarda 45 bin 351 uçak ve 6 milyon 242 bin 379 yolcuya; dış hatlarda ise 188 bin 748 uçak ve 32 milyon 988 bin 354 yolcuya hizmet verdik. Toplamda 234 bin 99 uçak ve 39 milyon 230 bin 733 yolcuya ulaştık”