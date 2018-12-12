2019 hac protokolü imzalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile 2019 yılı hac protokolünü Mekke’de imzaladı. Başkan Erbaş, beraberindeki heyetle 2019 yılı hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere gittiği Mekke’de, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Benten ile bir araya geldi. Prof. Dr. Erbaş, Tahir Benten ile gerçekleştirdiği görüşmede, hac veya umre ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan’a gelen Türk hacı adaylarına 2018’de sunulan hizmetlere, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KURALAR 28 ARALIK’TA

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 hac organizasyonu takvimini de açıkladı. 8 Aralık 2018’de başlayan 2019 yılı hac organizasyonu başvuruları 14 Aralık’a kadar devam edecek. 2019 yılı hac kuraları, 28 Aralık 2018 Cuma günü çekilecek.