2020’nin son gününde son cezalar yazdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık 2020 günü il merkezi, ilçeler ve şehirler arası karayolunda yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 854 araç kontrol edildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 31 Aralık 2020 günü İl merkezi, İlçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde; 3.854 araç kontrol edilmiş olup, 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 10 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 242 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 73 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 60 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 43 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 21 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 8 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 13 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 2 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 173 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 649 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yaptı. Ekipler denetimlerde 124 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü belgesine el konuldu.

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Narkotik ve asayiş şubesi ekipler ise aynı gün yaptığı çalışmalarda 42 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini gerçekleştirmekten işlem yaptı. İşlem yapılan 42 şahıstan 8’i tutuklandı. Hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda ise 27 şüpheli şahsa işlem gerçekleştirilirken 9 faili meçhul olay aydınlatılarak, 7 şahıs tutuklandı, 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Ayrıca 87 aranan şahıs yakalanırken, 16 şahsa ise Kabahatler Kanunu’ndan işlem yapıldı.

OYNAT 00:59 Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp davul eşliğinde oynayanlara ceza yağdı Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, sokakta davul ve otomobilden çalan hareketli müzikler eşliğinde oynayıp, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi. BiP'te paylaş

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Çalışmalarda 511 gram uyuşturucu madde, 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, bir adet kurusıkı tabanca, çalıntı bir araç, 5 cep telefonu, bir miktar bakır kablo, demir profil ile çeşitli çalıntı malzemeler, yüklü miktarda sahte çek ve kaçak alkol, bir adet kumar makinası, 50 adet kesici alet ele geçirildi.

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