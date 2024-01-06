28 Şubat hayaline daldılar

Ankara 1 No’lu Baro’nun Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki yağıyor. Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Filistin Dayanışma Platformu, suç duyurusunu skandal olarak niteledi. Platform adına konuşan Ömer Polat, “İdeolojik saplantıları yüzünden adalete kör kalmış, milletin değerlerinden uzaklaşmış Ankara Barosu, İstanbul’daki eyleme katılanlara ve tevhid bayrağı taşıyanlara suç duyurusunda bulunma skandalına imza atmıştır” dedi.
EN BÜYÜK SLOGANIMIZ
Polat, “Kelime-i Tevhid’in İslam’ın şiarı olduğuna” vurgu yaptığı açıklamasında “Galata’daki tarihi yürüyüşten tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir ağabeyimiz, Siyonizmin etki ajanlarının tesiri altında kalmış iki genç tarafından menfur bir saldırıya uğramıştır. Kelime-i Tevhid, Müslümanların yaşam tarzı ve en büyük sloganıdır” ifadelerini kullandı.
KİMSENİN HADDİNE DEĞİL
Ankara 1 No’lu Baro’nun, Müslümanlara ve onların yaşam tarzına müdahale ettiğini belirten Polat, “28 Şubat hayallerine dalanlar bilmelidir ki bu milletin değerlerine el uzatmak artık kimsenin haddine değildir. 15 Temmuz’da milletimiz tankların karşısına dikilirken darbecilere alkış tutanlar ve ATM kuyruklarına girenlerin, istedikleri siyasi partiye oy vermeyen depremzede kardeşlerimize söylemedikleri laf bırakmayan sahtekârların, vatanseverlik naraları artık milletimize asla inandırıcı gelmemektedir” dedi.