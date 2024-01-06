28 Şubat hayaline daldılar

Ankara 1 No’lu Baro’nun Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki yağıyor. Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Filistin Dayanışma Platformu, suç duyurusunu skandal olarak niteledi. Platform adına konuşan Ömer Polat, “İdeolojik saplantıları yüzünden adalete kör kalmış, milletin değerlerinden uzaklaşmış Ankara Barosu, İstanbul’daki eyleme katılanlara ve tevhid bayrağı taşıyanlara suç duyurusunda bulunma skandalına imza atmıştır” dedi.

Polat, “Kelime-i Tevhid’in İslam’ın şiarı olduğuna” vurgu yaptığı açıklamasında “Galata’daki tarihi yürüyüşten tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir ağabeyimiz, Siyonizmin etki ajanlarının tesiri altında kalmış iki genç tarafından menfur bir saldırıya uğramıştır. Kelime-i Tevhid, Müslümanların yaşam tarzı ve en büyük sloganıdır” ifadelerini kullandı.