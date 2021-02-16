40 ilde 718 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonlarda 718 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK’nın yurtiçi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca 40 ilde operasyon düzenlendiği bilgisi verildi.
- Gözaltına alınan 718 kişi arasında HDP il ve ilçe başkanları da bulundu. HDP’nin Aydın İl Başkanlığında görev yapmış/halen görevde bulunan 4, Söke ve Didim ilçe başkanlıklarından 1’er, Batman il ve merkez ilçe başkanlıklarından 3, Bitlis/Mutki İlçe Başkanlığı ile Bitlis/Güroymak Belediyesi’nden 1’er, Elazığ/Karakoçan İlçe Başkanlığı, Gaziantep İl Başkanlığı ile DBP Gaziantep İl Başkanlığı’ndan 1’er, Kars İl Başkanlığı’ndan 2, Kars’ın Digor ilçesi Dağpınar Belediyesi’nden 1 kişi, Siirt Belediyesi’nin eski meclis üyelerinin de yer aldığı 4, Siirt/Kurtalan İlçe Başkanlığı’ndan 1 kişi gözaltına alındı.
Eski HDP Aydın Milletvekili Adayı A.D.’nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi. Şühelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 3’ü serbest bırakıldı, 2’si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.