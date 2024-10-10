400 bin kişi ölüm kıskacında

İşgal ettiği Gazze’nin kuzeyini insansızlaştırma saldırısına başlayan İsrail, buradaki 400 bin Filistinliyi ölüm kıskacına aldı. Kuzeydeki 3 hastane için tahliye emri veren İsrail, 1 ekimden beri gıda ve yardım girişine de müsaade etmiyor. İşgalci gücün bölgeyi 'savaş bölgesi' ilan ettiği ve bölgeden ayrılmayan tüm sivilleri hedefe koyduğu biliniyor.
Gazze'de 42 binden fazla insanı öldürerek soykırım yapan terör devleti İsrail, bölgenin kuzeyini tamamen koparmak ve burada yaşayan Filistinlileri güneye itme planını hayata geçirdi. "
" diye bilinen saldırıyla Gazze'nin kuzeyinin tamamen insansızlaştırılması ve kalanların açlığa mahkum edileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını açıkladı. İ
şgalci güç, 1 yıldır süren saldırılara rağmen ayakta kalan kuzeydeki 3 hastanenin tahliye edilmesini emretti.
YENİDEN GÖÇ EDECEK GÜÇLERİ YOK
Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, son tahliye emirleriyle insanları tekrar göç etmeye zorladığını belirtti. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını ifade eden
, insanların gidecek güvenli yerlerinin olmadığını bildiğini vurguladı. Bölgedeki insanların yeniden göçü kabul etmediğini ifade eden Lazzarini, "
Çünkü Gazze'deki hiçbir yerin güvenli olmadığını çok iyi biliyorlar"
ifadelerini kullandı. Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmadığını ve bu nedenle de açlığın yeniden yaygınlaştığını ve derinleştiğini belirterek, “Bu son askeri operasyon aynı zamanda çocuklar için yapılacak olan çocuk felci kampanyasının ikinci aşamasını da tehdit ediyor. Çocuklar her zaman olduğu gibi ilk ve en çok acı çekenler" dedi.
YIKIM, ÖLÜM VE GÖZALTI İLE TEHDİT
Terör devleti, soykırıma karşı 1 senedir ayakta kalan kuzeydeki 3 hastanenin de tahliye edilmesini emretti. İşgalci güç, 24 saat içinde tüm hasta ve yaralıların hastanelerden tamamen tahliye edilmesini istedi. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in tehditlerini kesinlikle reddettiğini duyurdu. Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, soykırım suçunu tamamlamak ve Gazze Şeridi'ndeki tüm hayati sektörleri yok etmek için hastaneleri tehdit etme ve hizmet dışı bırakma suçunu tekrarlamaya cüret ettiği kaydedildi. Ofisin açıklamasında, İsrail'in, Kemal Advan Hastanesi, Endonezya Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliye edilmesini talep ettiği, aksi takdirde yıkım, öldürme ve gözaltına alma eylemlerinin yapıldığı Şifa Hastanesi ile aynı kaderle karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunduğu ifade edildi.
ŞİFA HASTANESİNİN AKIBETİ TEKRAR YAŞANACAK
Açıklamada "
İşgalci caninin (İsrail'in) hastaneleri boşaltma tehdidini kesinlikle reddediyoruz, dünyayı ve uluslararası toplumu Şifa Tıp Kompleksi'nin yıkılması ve içindeki hasta, yaralı ve sağlık personelinin öldürülmesi senaryosunun tekrarlanmaması konusunda uyarıyoruz
" denildi. Uluslararası kuruluşlara hastaneleri koruma çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlık sistemine yönelik devam eden saldırılardan tamamen Amerikan yönetimi ve İsrail sorumlu tutuldu. İsrail saldırıları sonucu harabeye dönen Şifa Hastanesi, büyük bir uğraş sonucu geçtiğimiz hafta faaliyete geçmişti.
YARDIM GİRİŞİNE DE İZİN VERMİYOR
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nden de (MSF) Gazze’de derinleşen insani krize dair uyarı geldi. MSF’den yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’nin bazı bölgeleri için yayınladığı tahliye emirlerinin on binlerce insanı güneye kaçmaya zorladığı belirtilerek, "
1 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nin kuzeyine hiçbir insani yardım malzemesinin girmesine izin verilmiyor
” ifadeleri kullanıldı. İsrail güçlerinin Gazze’nin kuzeyindeki 3 ana hastanenin boşaltılması çağrısında bulunduğu belirtilirken, bu hastanelerde 80’i yoğun bakım ünitesine bağlı 317 hastanın yattığı kaydedildi. Açıklamada, “
Ekiplerimiz tıbbi yardım alamadığı için hayatını kaybeden yaralılar olduğuna dair raporlar alıyor”
ifadeleri kullanıldı.
İşgalci askerlerden isyan mektubu
İsrailli 130 asker, Netanyahu hükümetine eleştirel bir mektup yazdı. Hükümet, rehine ve ateşkes anlaşması için çalışmazsa artık hizmet etmeyeceklerini söyleyen askerler, “
Bazılarımız için kırmızı çizgi çoktan aşıldı, görev için rapor vermeyi bırakacağımız gün yaklaşıyor
” dedi. Kabine bakanları ve İsrail genelkurmay başkanına hitaben yazılan mektup, Zırhlı Birlikler, Topçu Birlikleri, İç Cephe Komutanlığı, hava kuvvetleri ve donanma dahil olmak üzere çok çeşitli görevlerdeki yedekler ve askerler tarafından imzalandı. Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre mektupta, “
Gazze'deki savaşın devam etmesinin sadece rehinelerin esaretten dönüşünü geciktirmekle kalmadığı, hayatlarını da tehlikeye attığı artık açıktır
” deniliyor. Ayrıca, “
IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) saldırılarında çok sayıda rehine öldürüldü, bu sayı onları kurtarmak için düzenlenen askeri operasyonlarda kurtarılanlardan çok daha fazla”
itirafı da yer alıyor.
Soykırımın en yaşlı ve en genç kurbanları
İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’deki en yaşlı kurbanın 101 yaşındaki Ahmed el-Tahrawi ve en genç kurban, sadece iki saat hayatta kalabilen yeni doğan Waad el-Sabah olduğu açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz ay, katil İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren 34 bin 344 Filistinlinin kimlik bilgileriyle birlikte açıkladı. Ahmed el-Tahrawi, 1922'de o dönem İngiliz mandası altındaki Filistin'de al-Masmiyya köyünde doğdu. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından gerçekleşen Nekbe (Felaket) sırasında ailesiyle birlikte köyünden kaçmak zorunda kaldı. O yıl 26 yaşındaydı ve iki oğlu vardı; ancak oğulları bu yolculukta hayatını kaybetti. Tahrawi ve eşi, Gazze'deki Bureyc mülteci kampında hayatlarını yeniden inşa etti.
BOMBA İLE DOĞDU İKİ SAAT YAŞADI
Hayatı boyunca terzi olarak çalıştı, küçük bir dükkan açtı ve geniş bir aile kurdu. Tahrawi, torunlarının torunlarını görecek kadar uzun yaşadı. Son anlarına kadar zihinsel ve fiziksel olarak aktifti. Saldırıların başında, evinin çatısı güvenli olmadığı için kızının beton çatılı evine taşındı. Ancak, 23 Ekim'de o ev de bombalandı. Tahrawi, iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı, ancak hastanelerin dolu ve tıbbi ekipmanın yetersiz olması nedeniyle bir hafta sonra hayatını kaybetti. Waad, doğmadan önce annesi Salam el-Sabah, 15 Şubat'ta bir İsrail hava saldırısında evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Hamileliğinin dokuzuncu ayında olan Salam, enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye yetiştirildi, ancak kurtarılamadı. Doktorlar acil sezaryenle bebeği aldı ve Waad yoğun bakıma alındı, ancak sadece iki saat yaşayabildi.
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