400 bin kişi ölüm kıskacında

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, son tahliye emirleriyle insanları tekrar göç etmeye zorladığını belirtti. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını ifade eden

Lazzarini

, insanların gidecek güvenli yerlerinin olmadığını bildiğini vurguladı. Bölgedeki insanların yeniden göçü kabul etmediğini ifade eden Lazzarini, "

Çünkü Gazze'deki hiçbir yerin güvenli olmadığını çok iyi biliyorlar"