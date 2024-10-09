Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Avrupa'da Filistin'e şiddet

Avrupa'da Filistin'e şiddet

04:009/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Almanya’nın başkenti Berlin’de, 7 Ekim’in birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Filistin’e destek gösterilerine polis sert müdahalede bulundu. Polis biber gazı kullanırken çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da gösteriye izin verilmesine rağmen polis bir süre sonra eylemcileri tartaklayarak alandan uzaklaştırdı.

Almanya ve Hollanda'da da işgalci güç İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine polis sert müdahalede bulundu. Berlin'in Neukölln ilçesinde bulunan Südstern metro istasyonunun yanındaki meydanda Filistin'e destek gösterisi için yüzlerce kişi toplandı. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterilen eylemde Filistin ve Lübnan bayrakları ile "Soykırımı fonlamayı durdurun", "Almanya, 16 binden fazla çocuğun öldürülmesine yardım etti", "Hiçbir can diğerinden daha değersiz değil her yerde cinayetleri durdurun" ve "Gazze, Batı Şeria, Lübnan-kitlesel cinayetleri durdurun" yazılı dövizler taşındı. Alman polisi gösterilere sert müdahalede bulundu. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da, Filistin yanlısı göstericiler ile polis arasında yaşanan gerginlik sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.




#almanya
#hollanda
#filistin
#protesto
#şiddet
#siyaset

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri