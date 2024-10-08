Gazze'de ölülere de yer kalmadı

İşgalci güç İsrail, 7 Ekim'in yıldönümünde Gazze'nin kuzey bölgesinde "Generallerin planını" uygulamaya koyarken, güneyi için de tahliye emri yayınladı.

Gazze'nin kuzeyini 'askeri bölge" ilan eden İsrail ordusu bölgede yaşayan 300 bin ila 400 bin arasındaki sivili güneye doğru sürmeyi planlarken, güneydeki nüfusu da yeniden hedef aldı. Terör devleti, Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinin tamamen boşaltılmasını talep etti. İşgalci güç güneydeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla, El-Mahatta, Şeyh Nasır ve Maan beldelerinin İsrail, bir yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "

Bu bölgeleri derhal boşaltmalı ve El-Mevasi'deki insani bölgeye gitmelisiniz