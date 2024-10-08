Gazze'de ölülere de yer kalmadı

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Terör devleti İsrail, bir yıldır ABD'nin tam desteği, Avrupa ve diğer yandaşlarının da teşvikiyle Gazze'de soykırım yapıyor. Dörtte üçü çocuk ve kadın, 42 bin canı şehit etti. Toplu mezara dönüşen sokaklarda yer kalmayınca stadyumlar mezarlık oldu.
Terör devleti İsrail'in bir yıldır soykırım sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sokaklar toplu mezara dönüşmüş durumda. İşgalci gücün 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde pek çok aile ölülerini sokak ortalarına, evlerinin avlularına, oyun alanlarına ve hatta kaldırımlara gömmek zorunda kaldı. Gazze sokaklarında adım başı rastlanan bu mezarlar bölgede yaşanan soykırımın da adeta birer delili oldu. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nin (Euro-Med) yayınladığı istatistiklere göre,
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım nedeniyle 120'den fazla rastgele toplu mezar oluşturuldu.
Boş kabir kalmadı
Boş kabir kalmadı
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hâlâ pek çok aile sevdiklerini gerçek bir mezarlığa defnedebilmenin fırsatını arıyor. Ancak devam eden bombardıman ve yıkım nedeniyle hareket alanı bulamadıkları için bu mezarlıklara ulaşamıyor ya da ulaşsalar bile aşırı kalabalık nedeniyle boş kabir bulamıyorlar.
Stadyuma gömdüler
Stadyuma gömdüler
Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Tevhid Stadyumu, İsrail'in soykırım saldırılarının ilk günlerinden itibaren geçici bir mezarlığa dönüştürüldü. İşgalci gücün bölgede hareket her şeyi vurmasından dolayı aileler stadyumu mezarlığa dönüştürdü.
250'den fazla cenazenin bu şekilde sahaya gömüldüğü açıklandı.
Yine mevcut şartlardan dolayı cenazelerin taşınmasının da mümkün olmadığı kaydediliyor.
Köpekler zarar veriyor
Köpekler zarar veriyor
Ailesiyle birlikte Beyt Hanun'dan Cibaliya Mülteci Kampı'na göç etmek zorunda kalan İbrahim el-Mısri, öldürülen kardeşi Mahmud'u tarım arazisine defnetmek zorunda kaldıklarını söyledi. Ancak başıboş köpeklerin sokaklardaki mezarlara zarar verdiğine işaret eden Mısri, "
Sokaklardaki mezarları kazan çok sayıda başıboş köpek nedeniyle her gün mezarları kontrol ediyoruz
" dedi.
Etnik temizlik ve bombardıman sürüyor
Etnik temizlik ve bombardıman sürüyor
- İşgalci güç İsrail, 7 Ekim'in yıldönümünde Gazze'nin kuzey bölgesinde "Generallerin planını" uygulamaya koyarken, güneyi için de tahliye emri yayınladı.Gazze'nin kuzeyini 'askeri bölge" ilan eden İsrail ordusu bölgede yaşayan 300 bin ila 400 bin arasındaki sivili güneye doğru sürmeyi planlarken, güneydeki nüfusu da yeniden hedef aldı. Terör devleti, Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinin tamamen boşaltılmasını talep etti. İşgalci güç güneydeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla, El-Mahatta, Şeyh Nasır ve Maan beldelerinin İsrail, bir yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Bu bölgeleri derhal boşaltmalı ve El-Mevasi'deki insani bölgeye gitmelisiniz" tehdidini savurdu. Yine Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı, Nusayrat Mülteci Kampı, Gazze kentinin doğusunda bulunan Şucaiyye Mahallesi, Gazze kentinin kuzeyindeki Es-Saftavi bölgesi bombalandı. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.
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