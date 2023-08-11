57 ile yeni Vali

Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değişti, 16 ilin valisi ise merkeze çekildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnamede dikkat çeken isimler yer aldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl Bilecik Valisi, eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Rize Valisi, eski TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu Aksaray Valisi olarak atandı. Ayrıca İzmir Valiliği’ne Süleyman Elban, Antalya Valiliği’ne Hulusi Şahin, Adana Valiliği’ne Yavuz Selim Köşger, Eskişehir Valiliği’ne Hüseyin Aksoy, Trabzon Valiliği’ne Aziz Yıldırım, Muğla Valiliği’ne İdris Akbıyık atandı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen 4 ilde değişiklik yapıldı. Kahramanmaraş Valiliği’ne Mükerrem Ünlüer, Kilis Valiliği’ne Tahir Şahin, Malatya Valiliği’ne Ersin Yazıcı, Şanlıurfa Valiliği’ne ise Hasan Şıldak getirildi. Deprem bölgesinde koordinatör vali olarak görev yapan isimler de listede yer aldı. Hatay’a koordinatör vali olarak atanan ve kanser tedavisi görmesine rağmen görevini sürdüren Ali Fuat Atik, Adıyaman Koordinatör Valisi Tuncay Sonel ve Nurdağı Koordinatör Valisi Osman Bilgin merkeze çekilen isimler arasında.





LİSTEDE TEK KADIN VALİ

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya Yalova Valisi oldu. Kaya, 28 yıl önce il olan Yalova’nın 3’üncü kadın valisi oldu. Kaya, listede tek kadın vali olarak yer alırken, 17 Haziran 2020’de Nevşehir Valiliği’ne getirilen İnci Sezer Becel, bu kararnameyle merkeze alındı. Böylelikle kadın vali sayısı 3 olarak kaldı.





3 YILDIR PENDİK KAYMAKAMI OLARAK GÖREV YAPIYORDU

2014 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne atanan, 2018-2020 yılları arasında ise İstanbul Vali Yardımcılığı görevini yürüten Kaya, 2020 yılından bu yana İstanbul Pendik Kaymakamı olarak görev yapıyordu. Yalova’nın ilk kadın valisi Esengül Civelek 2011-2014 yılları arasında görev yaptı. Yalova’daki görev süresinin dolmasıyla birlikte önce Kırklareli, sonra da Muğla Valiliği’ne atanan Civelek, 10 Haziran 2020’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararla Muğla Valiliği görevinden alınarak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atanmıştı. 16 Haziran 2016 tarihinde Yalova Valisi olarak göreve başlayan Tuğba Yılmaz, Türkiye’nin 4’üncü, Yalova’nın 2’nci kadın valisi olmuştu.





İŞTE MERKEZE ÇEKİLENLER

Vali-mülkiye başmüfettişi olarak merkeze çekilen valiler şu şekilde: Muş Valisi İlker Gündüzöz, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karabük Valisi Fuat Gürel, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Bayburt Valisi Cüneyt Epcim.



