6 daireyi sattırdılar: Dolandırıcılıkta akılalmaz vurgun

Antalya’da kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen bir çift, yaklaşık 50 milyon TL dolandırıldı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran M.A. ve eşi F.A., tanımadıkları kişiler tarafından telefonla arandıklarını ve baskı altına alındıklarını belirterek şikayetçi oldu.

6 ayrı daireyi satıp nakde çevirdiler

Şüphelilerin yönlendirmeleri sonucu banka hesaplarındaki paraları çeken çiftin, evde bulunan ziynet eşyalarını bozdurduğu ve toplam 6 ayrı daireyi satarak nakde çevirdiği öğrenildi. Mağdurlar, yaklaşık 50 milyon TL’nin bir kısmını elden teslim ettiklerini, bir kısmını ise şüphelilerin verdiği banka hesaplarına havale ettiklerini ifade etti.

Eş zamanlı baskın

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheliyi Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 3 şarjör, 74 fişek ile çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 daire, 3 araç ve 1 milyon TL nakit paraya da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli işlem uygulandı.








