6 Şubat'ı bilen Hoogerbeets'ten 'İstanbul depremi' ile ilgili korkutan yorum

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan Frank Hoogerbeets, Marmara Denizi'nde 7.0 ile 7.6 büyüklüğünde yeni sarsıntıların olabileceği uyarısında bulundu.
6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremini önceden tahmin etmesiyle bilinen Hoogerbeets, 3 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" demişti.
Bu tahmini sonrası dikkatleri üzerine çeken Hoogerbeets, Türkiye'de meydana gelen birçok sarsıntıyı önceden işaret etmişti.
Marmara uyarısı
Ayrıca, "Bugünkü deprem güçlüydü ve artçı sarsıntılar yaşanabilir" uyarısında bulundu.