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6 Şubat'ı bilen Hoogerbeets'ten 'İstanbul depremi' ile ilgili korkutan yorum

6 Şubat'ı bilen Hoogerbeets'ten 'İstanbul depremi' ile ilgili korkutan yorum

14:3625/04/2025, Cuma
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Frank Hoogerbeets.
Frank Hoogerbeets.

23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan Frank Hoogerbeets, Marmara Denizi'nde 7.0 ile 7.6 büyüklüğünde yeni sarsıntıların olabileceği uyarısında bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremini önceden tahmin etmesiyle bilinen Hoogerbeets, 3 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" demişti.


Bu tahmini sonrası dikkatleri üzerine çeken Hoogerbeets, Türkiye'de meydana gelen birçok sarsıntıyı önceden işaret etmişti.



Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Frank Hoogerbeets,
"Türkiye'nin batısında meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi'nde, 12 km derinlikte gerçekleşti"
dedi.

Bu bölgenin tarih boyunca büyük sarsıntılar ürettiğini hatırlatan Hoogerbeets,
"1509 yılında İstanbul'un doğusunda 7.2, 1766 yılında batısında 7.6 büyüklüğünde depremler yaşandı"
ifadelerini kullandı.




Marmara uyarısı


Hoogerbeets açıklamasında,
"Bu bölge 7.0-7.6 aralığında depremler üretebilecek potansiyele sahip"
diyerek, Marmara Bölgesi için tehlikenin sürdüğünü belirtti.

Ayrıca, "Bugünkü deprem güçlüydü ve artçı sarsıntılar yaşanabilir" uyarısında bulundu.




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