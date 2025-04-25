6 Şubat'ı bilen Hoogerbeets'ten 'İstanbul depremi' ile ilgili korkutan yorum

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremini önceden tahmin etmesiyle bilinen Hoogerbeets, 3 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" demişti.