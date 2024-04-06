9 yıl Mossad’a çalıştılar

İsrail ajanlarına yönelik düzenlenen Köstebek operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İsrail istihbarat servisi Mossad’ın hedefindeki kişiler ile şirketler hakkında bilgi toplayan ve elde ettikleri bilgileri bağlı oldukları birimlere ileten şüphelilerin yakalanması için Köstebek-3 Operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 8️ şüpheliden 2’si tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÜÇ ÜLKEDE GÖRÜŞME

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü çalışmalar neticesinde Özel Dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011-2020 yılları arasında 9 yıl boyunca Mossad’la bağlantılı olduğu tespit edildi. Tumlucalı ve dedektiflik şebekesinin çökertilmesi için soruşturma başlatıldı. Tumlucalı’nın “Jorg Neubach” ve “Gavin Alto” maske isimlerini kullanan Mossad ajanlarıyla Avusturya’nın Viyana, İsviçre’nin Zürih, Almanya’nın Münih, Frankfurt ve Berlin kentlerinde yüz yüze görüştüğü belirlendi.

PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE OLDU

Tumlucalı bu görüşmelerde para aldı. Talimatlar kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyeti yürüttü. Ayrıca Mossad’ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu’dan ticari taksi, kamyon ve TIR’lara ait resmi belgeler temin etti.

ŞÜPHELENDİ, SORDU

Tumlucalı, kendisiyle temas kuran ve Avusturya’da yaşadığını belirten Mossad ajanı Jorg Neubach’ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendi. Neubach’ın Viyana, Zürih, Berlin veya Atina’da buluşabileceğini belirtmekle birlikte İstanbul’a gelemeyeceğini belirtmesi ise şüpheyi artıran diğer bir husus oldu. Tumlucalı bu şüpheler üzerine Viyana’da yaptığı ilk görüşmede Türkiye’den almış olduğu Mossad ile ilgili bir kitabı da beraberinde götürerek Jorg Neubach’a Mossad ajanı olup olmadığını sordu. Bu soruyu gülerek geçiştiren Neubach ise cevap vermedi. Tumlucalı, görev aldığı kişilerin Mossad ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam etti. Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etti. Tumlucalı, Mossad tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurdu.

CASUSLUĞU KABUL ETTİ

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Tumlucalı ve şebeke üyeleri geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul etti. Tumlucalı ve eşi tutuklandı. Adli süreç devam ediyor.

Üçüncü darbe

İlki ocak ayında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen Köstebek-1 Operasyonu’nda Mossad adına “uluslararası casusluk” faaliyeti yaptıkları öne sürülen 34 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mart ayındaki Köstebek-2 Operasyonu’nda ise 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden birisi, TV’lerde sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk idi.







