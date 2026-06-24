90 bin ticari plakadan vergi alınmayacak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan torba teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri ticari plaka sahiplerine yönelik vergi düzenlemesi oldu. Yasayla birlikte gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecilerinin sahip oldukları ticari plakaların devrinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuldu. Ayrıca plaka devir işlemleri Katma Değer Vergisi'nden (KDV) de muaf hale getirildi.

Yaklaşık 90 bin ticari plaka sahibini kapsayan düzenleme, özellikle büyükşehirlerde milyonlarca liraya ulaşan plaka piyasasında önemli bir mali avantaj sağlayacak. Mali etki hesaplamalarına göre devletin uzun vadede en az 25 milyar liralık vergi gelirinden feragat edeceği belirtiliyor.

TAKSİLERDE DİJİTAL DENETİM DÖNEMİ

Yasada ticari taksileri ilgilendiren bir başka önemli düzenleme de yer aldı. Buna göre taksiyle yolcu taşımacılığı yapan işletmeciler, elde ettikleri hasılatın tamamını yeni nesil "taksi mali cihaz" üzerinden kayıt altına alacak. Nakit ve kartla yapılan ödemeler dahil tüm gelirler dijital ortamda izlenecek.

Düzenleme kapsamında taksiciler, talep etmeleri halinde hasılat esaslı vergilendirme sisteminden yararlanabilecek. Mali cihazlar tarafından tespit edilen gelirler üzerinden vergilendirme yapılacak. Hükümet, uygulamayla kayıt dışı ekonominin azaltılmasını ve vergi kayıplarının önlenmesini hedefliyor.

POLİSLERE YENİ KADRO HAKKI

Torba yasada Emniyet Teşkilatı'nı ilgilendiren düzenlemeler de yer aldı. Polis okullarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle ilişiği kesilen ancak mahkeme kararıyla eğitimlerini tamamlayıp polis olarak göreve başlayan, daha sonra yine sağlık gerekçeli yargı kararları nedeniyle memuriyetten çıkarılan personel için yeni bir hak tanındı.

Buna göre söz konusu kişiler, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndaki uygun kadrolara atanabilecek. Düzenlemeyle bu personelin kamu görevinden tamamen ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BASIN İLAN KURUMU'NA YENİ YETKİ

Yasayla Basın İlan Kurumu'nun internet haber siteleri üzerindeki denetim yetkisi de genişletildi. Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete, dergi ve internet haber sitelerine yönelik ihlalin niteliğine göre 1 ila 10 gün arasında resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanabilecek. Aynı ihlalin tekrarı halinde ceza süreleri artırılabilecek.

E-TEBLİGAT ZORUNLULUĞU

Kanunla kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve belirli mükellef grupları için elektronik tebligat sistemi zorunlu hale getirildi. Vergi bildirimleri ve resmi tebligatlar elektronik ortam üzerinden yapılabilecek.

BELEDİYE TAŞINMAZLARINA TAKSİT İMKANI

Torba yasayla il özel idareleri, belediyeler ve bunların kurduğu mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satışında taksit imkanı da getirildi. Buna göre satış bedelinin en az yüzde 25'i peşin ödenmek şartıyla kalan tutar en fazla iki yıl içinde ve 12 taksitte tahsil edilebilecek.

Ticari plakalara getirilen vergi istisnası, torba yasanın en fazla tartışılan maddelerinden biri olurken, düzenlemenin kamu maliyesine uzun vadeli etkilerinin önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkması bekleniyor.







