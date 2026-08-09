Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer, İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatma Ceren Yazgan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer, İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatma Ceren Yazgan atandı.
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