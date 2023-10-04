ABD'nin Karabağ açıklaması: Ermenilere milyon dolarlık destek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, partisi Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürüldü. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz, McCarthy'nin ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmiş ve görevinden edilmesi için önerge sunmuştu.