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ANKARA

Acı ve öfke

Acı ve öfke

PKK’lı teröristlerin Gara’da katlettiği 13 şehitten 9’u dün memleketlerinde toprağa verildi. Cenaze törenlerine katılan on binlerce kişi PKK ve destekçilerini lanetledi. Eskişehir’de toprağa verilen Mevlüt Kahveci’nin annesi, “Mevlüt’üm. Seni böyle görmeyeydim” diye ağladı. Adıyaman’daki törende şehit Aydın Köse’nin amcasının oğlu, “Ben de, 3 oğlum da şehit olmaya hazırız” dedi. Mardin’de Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya kendisine verilen bayrağı “Seni koruyacağıma yemin ederim” diyerek aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis üniforması giyen 7 yaşındaki Zeynep Yabalak, babası Sedat Yabalak’ın naaşı önünde selam durdu.
Polis üniforması giyen 7 yaşındaki Zeynep Yabalak, babası Sedat Yabalak’ın naaşı önünde selam durdu.

PKK’lı teröristler, 6 yıldır rehin tuttuğu 13 vatandaşımızı Gara’daki mağarada canice infaz etti. Pençe Kartal-2 Harekatı ile söz konusu mağaraya giren Mehmetçik, hapishane olarak kullanıldığı anlaşılan mağarada 13 vatandaşımızın naaşlarını buldu. 12’si başından, biri ise göğsünden vurulan şehitlerin 11’inin Astsubay Çavuş Semih Özbey, Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, Er Müslüm Altıntaş, Er Adil Kabaklı, Er Süleyman Sungur, Er Sedat Sorgun, Polis Memuru Vedat Kaya, Polis Memuru Sedat Yabalak ve sivil vatandaşlarımız Aydın Köse ile Muhammet Salih Kanca oldukları belirlenmişti. Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonucu dün bir şehidimizin daha kimliği belirlendi. Kimliği saptanan şehidin Kırıkkale Delice nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu öğrenildi. Böylece şehitlerden 12’sinin kimlik tespit işlemi tamamlandı.

Gara'da şehit edilen Aydın Köse'nin akrabasının feryadı: Biz ağlamayacağız, köpekleri sevindirmeyeceğiz
OYNAT 01:19
Gara'da şehit edilen Aydın Köse'nin akrabasının feryadı: Biz ağlamayacağız, köpekleri sevindirmeyeceğiz
Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi. Kürtçe ağıtların yakıldığı tören sırasında şehidin amcasının oğlu, terör örgütüne tepki göstererek, 'Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ağlamıyoruz, bu bizim düğünümüz. Ben de 3 oğlum da şehit olmaya hazırız. Biz ağlamayacağız, köpekleri sevindirmeyeceğiz' dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit Aydın Köse'nin son yolculuğuna ait görüntüleri paylaştığı mesajında, 'Gara'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Aydın Köse bugün memleketi Kahta'da dualarla uğurlandı. Akrabasının feryadı, içinde biraz insanlık kırıntısı kalmış olan herkesin yüreğinde iz bırakır. Siz hariç. Ama iyi izleyin. Sizi ve örgütünüz PKK'yı sevindirmemek için ağlamıyorlar' ifadelerini kullandı.

SEN KALK, BEN YATAYIM

  • Şehitlerin naaşları ailelerine teslim edilip toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Şehit Astsubay Semih Özbey’in önceki gün Malatya’da toprağa verilmesinin ardından, dün de şehitler Vedat Kaya Mardin’de, Aydın Köse Adıyaman’da, Süleyman Sungur Siirt’te, Hüseyin Sarı Kahramanmaraş’ta, Sedat Yabalak Mersin’de, Muhammet Salih Kanca Samsun’da, Sedat Sorgun Erzurum’da, Ümit Gıcır Balıkesir’de, Mevlüt Kahveci ise Eskişehir’de son yolculuklarına uğurlandı. Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler, “Sen kalk da ben yatayım Mevlüt’üm. Seni böyle görmeyeydim” diye gözyaşlarına boğuldu. Şehit Sedat Sorgun’un Erzurum’daki cenaze töreninde ise İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener’e tepki vardı. Akşener’in çelenginin tören alanına konulmasına tepki gösteren bir kişi “Hem PKK’ya yardım ediyor, hem de çelenk gönderiyorlar” diyerek kaldırılmasını istedi.

Cenaze törenlerine katılan vatandaşlar “Kahrolsun PKK” ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Gara katliamının 13 şehidini unutma
OYNAT 00:59
Gara katliamının 13 şehidini unutma
Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından 2015-2016 yılları arasında alıkonulan ve ardından şehit edilen 13 Türk vatandaşımızı unutmayacağız.

Gara şehidi uzman çavuşun eşinin feryadı yürekleri dağladı: Bekle dedin bekledim
OYNAT 00:41
Gara şehidi uzman çavuşun eşinin feryadı yürekleri dağladı: Bekle dedin bekledim
Kahramanmaraş'ta kendi düğününe gelirken terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (32), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Emine Sarı, 'Bekle dedin bekledim' diyerek yürekleri dağladı.

Bugün bizim düğünümüz

Kürtçe ağıtların yakıldığı Adıyaman’daki cenaze töreninde şehit Aydın Köse’nin amcasının oğlu “Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ağlamıyoruz, bu bizim düğünümüz. Ben de, 3 oğlum da şehit olmaya hazırız. PKK terör örgütünü sevindirmiyoruz” diye PKK ve destekçilerine tepki gösterdi.

Güle güle baba

  • Evli ve 3 çocuk babası Şehit Sedat Yabalak’ın Mersin’deki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Şehidin eşi Ebru Yabalak’ı yakınları teskin ederken, şehidin polis üniforması giyen 7 yaşındaki kızı Zeynep Yabalak’ın babasının naaşının öpüp selam durması görenleri duygulandırdı.

Hoşgeldin toprağına

Mardin’deki törende dağa kaçırılan çocukları için HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bazı aileler de yer aldı. Şehit Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlu toprağa verilirken “Hoş geldin toprağına, vatan ve bayrak sağolsun” dedi. Acılı babanın kendisine verilen Türk bayrağını teslim alırken “Seni koruyacağıma yemin ederim” demesi ise duygulandırdı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, şehit polis memuru Vedat Kaya’nın kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, “Vedat Kaya’nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır” denildi.

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