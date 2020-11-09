Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Adanada garip olay Hırsızlar gulu gulu diye bağırarak evi bastı
3. SAYFA

Adana'da garip olay: ​Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı

Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı

Kocasının harcadıkları parasını yerine koymak için kadın kılığına giren sevgilisiyle akrabalarını gasp eden kadının oyunu cezaevinde bitti. Zorla eve girmek istedikleri kadının yardım çığlıklarını bastırmak için ‘gulu gulu’ diyerek ses çıkartıp elini, ağzını, bağlayarak 28 bin liralık altınını gasp edip kaçan zanlılar suçlarını itiraf etti. Gasp edilen kadın ‘Beni gulu gulu diyerek elimi ağzımı bağlayıp boğazıma bıçak dayayıp gasp ettiler" diyerek çok korktuğunu anlattı.

Haber Merkezi DHA İHA
Altınları çalınan genç kadın, akrabasından böyle bir şey beklemediğini söyleyerek, 'Ölmediğime şükrediyorum' dedi.
Altınları çalınan genç kadın, akrabasından böyle bir şey beklemediğini söyleyerek, 'Ölmediğime şükrediyorum' dedi.

Adana'da 5 Kasım günü öğle saatlerinde, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde iddiaya göre, Mahsun A. maddi sıkıntı çektiği gerekçesiyle Filiz D.'den borç para istedi. Filiz D. de pandemi sürecinde çektiği 10 bin TL kredi ile aldığı altınlar ve 3 bileziği Mahsun A.'ya borç verdi. Eşi Beytullah D. altınları sorunca telaşlanan Filiz D., sevgilisi Mahsun A.'dan borcu ödemesini istedi. Mahsun A. ise parası olmadığı için ödemeyeceğini söyledi. Filiz D., Mahsun A.'ya eşinin kuzeni Tuğba Ç.'nin evindeki altınları çalarak, sorunu çözebileceklerini bildirdi.

Çift, Tuğba Ç.'nin evine gitti. Kapıyı açan Tuğba Ç.'yi iterek içeri giren ikili, kadını iple bağlayıp, üzerindeki altınları gasbetti. Ardından da kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Tuğba Ç.'nin ihbarı üzerine polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin Filiz D. ve Mahsun A. olduğu tespit edildi. İkili evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Filiz D. ve Mahsun A., tutuklandı. 2 şüphelinin suçlarını kabul edip, çaldıkları altının bir kısmını 28 bin TL'ye bir kuyumcuya sattıklarını anlattıkları öğrenildi.

Aydın'da 'Askıda Et' projesi: Alan da veren de bilinmiyor
HAYAT
Aydın'da 'Askıda Et' projesi: Alan da veren de bilinmiyor

GULU GULU' DİYE BAĞIRIP, İÇERİYE GİRDİLER’

Evinin kapısını açtığında karşısına çıkan 2 şüphelinin, "Gulu gulu" diye bağırmaya başladıklarını anlatan Tuğba Ç., yaşadığı korku nedeniyle hala uyuyamadığını söyledi. Kapıyı kapatmaya çalıştığını ancak ikilinin zorla eve girdiğini kaydeden kadın, "Beni yere yatırıp bağladılar. Üzerimde ne kadar altın varsa aldılar. Daha sonra yatak odasına götürdüler. Başka altın olup olmadığını sordular. Biri boğazıma bıçak dayayıp, 'Ölmek istemiyorsan altınların yerini söyle' dedi. Sesinden birinin erkek olduğunu anladım. Sonunda altın olmadığına ikna olup beni gardrobun içerisine koyup gittiler. Onlar gittikten sonra kendi çabalarımla dışarı çıkıp polise haber verdim" diye konuştu.

'AKRABAMDAN BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMEZDİM'

Olayı gerçekleştirenlerden birinin akrabası Filiz D. olduğunu öğrenince üzüntüsünün arttığını dile getiren Tuğba Ç., Filiz D.'nin olaydan bir gün önce kendisini ve eşini evlerine yemeğe çağırdığını, gece yarısına kadar oturup sohbet ettiklerini söyledi. Yaşadığı şoku atlatamadığını belirten Tuğba Ç., "35-40 bin TL değerinde altın çaldılar. Bir hafta önce evimin anahtarı kaybolmuştu, önemsememiştim. Böyle bir şey beklemiyordum. İşin içinde akrabam olması beni şaşırttı. Yabancı biri yerine burnumuzun dibindeki bir kişinin bunu yapması garip. Ölmediğime şükrediyorum" dedi.

10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak: Oğlunu hastanede tesadüfen gördü
GÜNDEM
10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak: Oğlunu hastanede tesadüfen gördü

Yaralı bulduğu kartal iyileştikten sonra bir daha yanından ayrılmadı
HAYAT
Yaralı bulduğu kartal iyileştikten sonra bir daha yanından ayrılmadı
Abone Ol Google News
Ekonomi politikalarımızdevam edecek

Ekonomi politikalarımız
devam edecek

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıklama yaptı.
Her anmasaya oturabilir

Her an
masaya oturabilir

​Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor.
İstifa kararında gözler Beştepede

"Fiyat istikrarı için araçlar kararlılıkla kullanılacak".

​İzmir depremi sonrası ev sahipleri dikkat.
Gökyüzüne<br>bir iz bıraktık!

Gökyüzüne
bir iz bıraktık!

​ASELSAN 118 milyon avroluk sözleşmeyi böyle duyurdu.

Esnek mesai başladı

Esnek mesai başladı

​Sabahın erken saatinde yollara koyuldular.
Dehşeti anlattı

Dehşeti anlattı

​Kardeşiyle birlikte enkazdan üç saat arayla kurtarıldı.
Cephede<br>kontrol sağlandı

Cephede
kontrol sağlandı

​Azerbaycan ordusu hızla zafere ilerliyor.
Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir
Dünya

Azerbaycan ordusu büyük zafere ilerliyor: Ermenistan her an masaya oturabilir

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı operasyonlar ile cephe hattında hızla ilerlerken topraklarını da bir bir geri alıyor. Son olarak Şuşa da Ermenistan'ın işgalinden temizlenerek yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. 1800 metre rakımda yer alan ve zapt edilemez kale olarak da adlandırılan Şuşa'nın işgalden temizlenmesi ile büyük zafere de yaklaşıldı. Stratejik olarak kritik noktada yer alan şehrin geri alınmasının ardından Ermenistan'ın her an masaya oturabileceği ifade ediliyor.
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Dünya

Melania Trump boşanmak için gün sayıyor

İngiliz medyasının iddialarına göre Donald Trump'ın eşi Melania Trump boşanmak için gün sayıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.

Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı
Gündem

Adana'da garip olay: Hırsızlar 'gulu gulu' diye bağırarak evi bastı

Kocasının harcadıkları parasını yerine koymak için kadın kılığına giren sevgilisiyle akrabalarını gasp eden kadının oyunu cezaevinde bitti. Zorla eve girmek istedikleri kadının yardım çığlıklarını bastırmak için ‘gulu gulu’ diyerek ses çıkartıp elini, ağzını, bağlayarak 28 bin liralık altınını gasp edip kaçan zanlılar suçlarını itiraf etti. Gasp edilen kadın ‘Beni gulu gulu diyerek elimi ağzımı bağlayıp boğazıma bıçak dayayıp gasp ettiler" diyerek çok korktuğunu anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.