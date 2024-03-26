Adana'da korkutan deprem

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AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem
#Adana
#AFAD
8 dakika önce
AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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