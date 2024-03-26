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Adana'da korkutan deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

12:42 - 26/03/2024 Salı
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Arşiv

AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.






#Deprem
#Adana
#AFAD
8 dakika önce
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