Adana’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: İki yaralı

22:476/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kaza anı minibüsün araç kamerasına yansıdı.
Kaza anı minibüsün araç kamerasına yansıdı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Vefa Caddesi’nde meydana gelen kazanın anı minibüsün araç kamerasına yansırken, yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Adana’da yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı, minibüsün araç kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



