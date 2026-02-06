Yeni Şafak
Kozan’da kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

20:076/02/2026, Cuma
IHA
Adana’nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçerken bir maden şirketine ait kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sularında Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. R.A. idaresindeki 33 AFG 132 plakalı Ayhanlar maden şirketine ait kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Karaca’ya (86) çarptı.

Kamyonun altında kalan Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Savcı incelemesinin ardından Karaca’nın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

#Adana
#Kozan
#Trafik kazası
#Yaşlı
