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ADANA

Adana'da sağanak: Araçlar yolda kaldı

Adana'da 2 gündür etkili olan ve gece boyu devam eden sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

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Haber Merkezi DHA
Adanada sağanak: Araçlar yolda kaldı
Adana'da sağanak: Araçlar yolda kaldı

Adana'da 2 gündür etkili olan ve gece boyu devam eden sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

ARAÇ SAHİPLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Sabaha karşı sağanak etkisini azaltırken, işe gitmek için araçları ile yola çıkanlar göle dönen yollarda güçlük çekti. Bazı sürücüler su birikintilerinden geçmeyi başarırken, bazılarının araçları arızalandı.

Sürücülerin yardım istemesi ile arızalanan araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kent genelinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su basan ev ve yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

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