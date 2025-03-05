Adana'da sır cinayet: Köprü altında cesedi bulundu

Adana'da Hüseyin Emir Çetin (20), sulama kanalında, köprünün altında tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında su olmayan DSİ'ye ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin Hüseyin Emir Çetin olduğunu ve öldüğünü belirledi. Haberi alan Çetin'in arkadaşları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.