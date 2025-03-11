Bir kişinin sahiplendiği köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine beldede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Köseceli beldesinde yaşayan Zahittin Orhan gazetecilere yaptığı açıklamada, bir vatandaşın köpeğinin saldırgan hareketler sergilemesi üzerine yapılan incelemede kuduz tespit edildiğini aktardı.