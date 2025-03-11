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Kuduz alarmı: 6 ay karantina uygulanacak

Kuduz alarmı: 6 ay karantina uygulanacak

22:2911/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
AA
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Adıyaman'da bir belde kuduz nedeniyle karantinaya alındı.
Adıyaman'da bir belde kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

Adıyaman'a bağlı Besni ilçesinin Köseceli beldesinde, sahipli bir köpekte kuduza rastlanması üzerine 6 ay süreyle karantina kararı alındı. Belde girişine "Kuduz risk bölgesi" tabelası asıldı.

Bir kişinin sahiplendiği köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine beldede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Belde girişine "Kuduz risk bölgesi" tabelası asıldı.

Köseceli beldesinde yaşayan Zahittin Orhan gazetecilere yaptığı açıklamada, bir vatandaşın köpeğinin saldırgan hareketler sergilemesi üzerine yapılan incelemede kuduz tespit edildiğini aktardı.

Orhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin beldedeki tüm hayvanlara kuduz aşısı yaptığını belirtti



#Adıyaman
#Kuduz
#Besni
#Köpek

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