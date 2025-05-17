Adıyamanlılar Vakfı'ndan Ankara'da güçlü çıkarma: İstişare ve üst düzey temaslar

Vakıf Genel Başkanı Hasan Göksu, Ankara Şube Başkanı Mehmet Akgün ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ankara programı, Adıyaman’ın meselelerine duyarlılık gösteren aktörlerle yapılan verimli temaslara sahne oldu.

Yoğun katılımlı istişare toplantısı

Ankara’da yaşayan Adıyamanlı bürokratlar, akademisyenler, gençler ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısı; vakfın geçmiş çalışmalarının değerlendirilmesi ve gelecek projelerinin şekillendirilmesi açısından önemli bir platform oldu.

Toplantıda; Vakfın bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler detaylı biçimde ele alınırken, yeni dönemde hayata geçirilecek projeler masaya yatırıldı ve toplumsal dayanışma ve kurumsal iş birliklerini güçlendirecek stratejik adımlar belirlendi.

Katılımcılarla yürütülen samimi fikir alışverişleri, Adıyamanlılar Vakfı’nın vizyonunu ileriye taşıma hedefi doğrultusunda güçlü bir zemin oluşturdu.

Ankara’da üst düzey temaslar

İstişare toplantısı öncesi Vakıf heyeti, Ankara’da çeşitli ziyaretlerde de bulunarak önemli temaslar gerçekleştirdi.

Program kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İstanbul Milletvekilleri Av. Adem Yıldırım ve Azmi Ekinci ziyaret edilerek vakıf çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ziyaretlerde; Adıyaman’ın mevcut durumu, vakfın yürüttüğü çalışmalar, gençliğe yönelik sosyal projeler ve bölgesel kalkınma hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmeler, karşılıklı anlayış ve iş birliği ortamında, sıcak ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşti.

"Ortak akılla Adıyaman’a katkı sunmaya devam edeceğiz"

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu, Ankara programı sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’daki temaslarımız, Adıyaman’ın geleceği adına ortak akıl oluşturma çabamızın bir parçasıydı. Hemşehrilerimizin kamuda, siyasette ve iş dünyasında daha güçlü temsili için bu diyaloğu sürdüreceğiz. Vakıf olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz.”