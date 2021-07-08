Afet ekiplerine mobil karavan ​

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, afetlerde görevlendirilen personelin bölgede yemek, barınma, konaklama gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanan zorlukların önüne geçilmesi amacıyla afet aracı tasarlandı.
- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konaklamanın yanı sıra kriz yönetimini de kolaylaştıracak afet aracını inceledi. Tasarımın tamamen yerli olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “500 bin liraya almak yerine 150 bin liraya mal ettik” dedi.