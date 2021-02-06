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ANKARA

AİHM’de AB’den iyiyiz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarında önemli bir düşüş var. 2020 yılında Türkiye hakkındaki 6 bin 520 başvuruyu sonuçlandıran AİHM, sadece 85 ihlal kararı verdi. Bu yaklaşık yüzde 1,3’e karşılık geliyor. Avrupa’daki ihlal ortalaması ise yüzde 1,9.

Osman Özgan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Yargıda atılan adımlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) başarıyı da beraberinde getirdi. AİHM’in 2020 yılına ait yayınladığı derdest başvuru, karara bağlanan dosya sayıları ve oranlarına ilişkin yayınladığı istatistikleri, Türkiye’nin AİHM’deki zaferini ortaya koydu.

11 BİN 750 BAŞVURU VAR

İstatistiklere göre, AİHM’in önünde farklı ülkelerden yapılan toplam 62 bin başvuru bulunuyor. Türkiye aleyhindeki derdest başvuru sayısı 2012’de 16 bin 876 idi. PKK mensuplarının ve FETÖ üyelerinin yoğun başvurularına rağmen Türkiye aleyhindeki derdest başvuru sayısı geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 11 bin 750 oldu. AİHM, 2020’de Türkiye hakkındaki 6 bin 520 başvuruyu karara bağladı. AİHM, bu başvurulardan sadece 85’i hakkında ihlal kararı verdi. Tüm üye ülkeler açısından toplam 39 bin 190 başvurunun sonuçlandırıldığı ve 762 ihlal kararı verildiği belirtildi. Türkiye, başvuru sıralamalarında ön sıralarda yer alsa da verilen hak ihlallerinin kararlara oranına bakıldığında Avrupa ortalamasının altında görünüyor.

AVRUPA’NIN ALTINDA

Avrupa’da ihlal kararlarının, sonuçlandırılan başvuru sayısına oranının yüzde 1.9 olarak belirlendi. Buna karşın, Türkiye aleyhinde verilen ihlal kararlarının, sonuçlandırılan 6 bin 520 dosyaya oranı ise 1.3 oldu. Bu istatistik, Avrupa’daki ihlal oranlarının Türkiye’ye göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarında da önemli bir düşüş var. Türkiye aleyhine 2018’de 140 ihlal kararı verilirken, bu sayı 2019 yılında 96, 2020’de ise 85’e geriledi. Buna göre, geçen yıl Türkiye aleyhine verilen ihlal kararı sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11.4 oranında bir azalma oldu.

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