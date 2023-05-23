AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den muhalefete eleştiri: Yüzlerindeki maske düştü

Makyajla kendi faşizmini, kendisi gibi düşünmeyenlerle ilgili eline sopa alıp ilk fırsatta onları kapı dışarı edecek siyaset anlayışını örme gayreti böyle kritik zamanlarda hemen makyaj akıyor ve ortaya çıkıyor. Bunlar aslında hiç değişmediler hiç de değişmiyorlar. Bu tiyatroya milletimiz fırsat vermiyor. İçlerindeki tahammülsüzlüğü hemen ortaya döktüler.