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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den muhalefete eleştiri: Yüzlerindeki maske düştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir muhalefetin Sinan Oğan hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Kandemir "Makyajla kendi faşizmini, kendisi gibi düşünmeyenlerle ilgili eline sopa alıp ilk fırsatta onları kapı dışarı edecek siyaset anlayışını örme gayreti. Yüzlerindeki maske kritik zamanda düştü milletçe bunu gördük"" ifadelerini kullandı.

20:54 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir TVNET canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Sinan Oğan hakkında yaptığı açıklamaları değerlendiren Kandemir "Böyle kritik zamanlarda makyaj akıyor düşüyor" ifadelerini kullandı.

Kandemir'in açıklamaları şöyle:

Makyajla kendi faşizmini, kendisi gibi düşünmeyenlerle ilgili eline sopa alıp ilk fırsatta onları kapı dışarı edecek siyaset anlayışını örme gayreti böyle kritik zamanlarda hemen makyaj akıyor ve ortaya çıkıyor. Bunlar aslında hiç değişmediler hiç de değişmiyorlar. Bu tiyatroya milletimiz fırsat vermiyor. İçlerindeki tahammülsüzlüğü hemen ortaya döktüler.
Depremzedelerle ilgili de yaptılar yapmaya da devam ediyorlar. Özür bile dilemiyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen insanlara mağdurlara bunu yapanlar Allah korusun gücü eline geçirdiklerinde kime neler yapmazlar. Korkunç bir tahammülsüzlük var biriktirdikleri bir kin var. Yüzlerindeki maske kritik zamanda düştü milletçe bunu gördük."


#AK Parti
#Erkan Kandemir
#Sinan Oğan
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