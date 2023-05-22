Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile pazarlık olmadığını belirtti: Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Sinan Oğan ile gerçekleşen görüşmeler hakkında spekülatif yaklaşımları olduğunu belirten Erdoğan, "Sinan Bey ile aramızda bu tür bir pazarlık kesinlikle olmadı. Bir Afet bakanlığı kurulması gibi bir önerisi var. Bunlar üzerinde durulabilecek konular. Bir AFAD olarak değil de bakanlık olarak gündeme gelebilir." şeklinde konuştu.