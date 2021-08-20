Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden Buğra Kavuncuya saldırıya kınama
İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Buğra Kavuncu'ya saldırıya kınama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun yumruklu saldırıya uğramasına tepki gösterip kınayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Görüşü ne olursa olsun şiddetin karşısında olacağımızı belirterek saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden Buğra Kavuncuya saldırıya kınama
​AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV kanalında katıldığı programdan sonra saldırıya uğradı. Yayın sonrası kaldırımda sohbet ettiği esnada yanına gelen saldırganın Kavuncu'ya "Bir şey sorabilir miyim?" dedikten sonra yumruk attığı öğrenildi. Buğra Kavuncu aldığı darbe sonucu yere düşerken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı
OYNAT 00:37
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de katıldığı program sonrası binadan ayrılırken yumruklu saldırıya uğradı. Yayın sonrası kaldırımda sohbet ettiği esnada yanına gelen saldırganın Kavuncu'ya 'Bir şey sorabilir miyim?' dedikten sonra yumruk attığı öğrenildi. Buğra Kavuncu aldığı darbe sonucu yere düşerken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kavuncu'ya yönelik saldırıyı kınadı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya tepki gösteren Kabaktepe, şunları söyledi:

"ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ"

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı, hamuru hoşgörüyle yoğrulan kültürümüze yakışmıyor. Rengi, inancı, görüşü ne olursa olsun şiddetin karşısında olacağımızı belirterek saldırıyı kınıyor, mevkidaşıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı
GÜNDEM
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı
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