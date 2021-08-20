AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Buğra Kavuncu'ya saldırıya kınama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV kanalında katıldığı programdan sonra saldırıya uğradı. Yayın sonrası kaldırımda sohbet ettiği esnada yanına gelen saldırganın Kavuncu'ya "Bir şey sorabilir miyim?" dedikten sonra yumruk attığı öğrenildi. Buğra Kavuncu aldığı darbe sonucu yere düşerken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

OYNAT 00:37 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de katıldığı program sonrası binadan ayrılırken yumruklu saldırıya uğradı. Yayın sonrası kaldırımda sohbet ettiği esnada yanına gelen saldırganın Kavuncu'ya 'Bir şey sorabilir miyim?' dedikten sonra yumruk attığı öğrenildi. Buğra Kavuncu aldığı darbe sonucu yere düşerken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.















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AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kavuncu'ya yönelik saldırıyı kınadı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya tepki gösteren Kabaktepe, şunları söyledi:

"ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ"

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı, hamuru hoşgörüyle yoğrulan kültürümüze yakışmıyor. Rengi, inancı, görüşü ne olursa olsun şiddetin karşısında olacağımızı belirterek saldırıyı kınıyor, mevkidaşıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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İyi Parti İstanbul İl Başkanı @SBugraKavuncu'ya yapılan saldırı, hamuru hoşgörüyle yoğrulan kültürümüze yakışmıyor. Rengi, inancı, görüşü ne olursa olsun şiddetin karşısında olacağımızı belirterek saldırıyı kınıyor, mevkidaşıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) August 20, 2021