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AK Parti İstanbul'da bir günde 12 bin hanenin gönül sofrasına misafir oldu

AK Parti İstanbul'da bir günde 12 bin hanenin gönül sofrasına misafir oldu

23:0927/03/2025, Thursday
G: 27/03/2025, Thursday
Yeni Şafak
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AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, '11 ayın sultanı'nda 12 bin haneye misafir olarak Ramazan dayanışması gösterdi.
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, '11 ayın sultanı'nda 12 bin haneye misafir olarak Ramazan dayanışması gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Gönül Sofrası’ etkinliği kapsamında, teşkilat üyeleri 39 ilçede 12 bin haneye konuk oldu. Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu paylaşan teşkilat mensupları, iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın organizasyonu ile, Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu paylaşmak amacıyla İstanbul’un 39 ilçesinde büyük bir iftar buluşması gerçekleştirdi.

'Gönül Sofrası' ile vatandaşların iftar sofralarına konuk olundu

"İstanbul’da Bereket” sloganıyla düzenlenen Gönül Sofrası etkinliği kapsamında, AK Parti teşkilatları 12 bin haneye misafir olarak vatandaşların iftar sofralarına konuk oldu.

İstanbul’un dört bir yanında gerçekleşen bu ziyaretlerde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde ilçe teşkilatları, mahalle başkanları ve gönüllüler vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla buluşan AK Parti teşkilatı, sofralarını ve dualarını paylaşarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.

"12 bin hanede misafir olarak sofralarımızı paylaştık"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"İstanbul’da her haneye dokunmayı, her gönüle ulaşmayı hedefleyen bir teşkilatız. Bugün 12 bin haneye misafir olarak sofralarımızı paylaştık, muhabbetimizi artırdık. AK Parti olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca sahada yer alarak İftara 5 Kala, sahur ve iftar programlarıyla gönül sofralarını büyüttü.



#AK Parti
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#Ramazan

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