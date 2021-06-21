AK Parti Milletvekili Çokal: Diplomasinin yeni başkenti Antalya

Antalya Diplomasi Forumu'na 12 Devlet ve Hükümet Başkanı, 43 Dışişleri Bakanı, 4 eski Devlet ve Hükümet Başkanı, 50 uluslararası örgüt temsilcisi ve eski Hükümet yetkilisinin katıldığını ifade eden Milletvekili Çokal forumun büyük bir başarı ile tamamlandığını söyledi. Antalya çok değerli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını kaydeden Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal “ Dünyanın dört bir yanından gelen konuklarımızla, dünyanın problemlerini konuşup, Asya’dan Atlantik’e, terörizm probleminden dünyadaki kadın sorunlarına, mülteci problemine kadar çok geniş bir yelpazede fikir alış-verişinde bulunduk. Bu forum, ülkemiz ve Antalya’mız için büyük bir başarının göstergesi oldu” dedi.

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TÜRKİYE DÜNYANIN SORUNLARINA KATKI SAĞLADI

Antalya Diplomasi Forumu’nun Türkiye’yi dış politikada içe kapanmakla suçlayanlara da güzel bir cevap olduğunu belirten Çokal, “Dış politikada ülkemizi kendi içine kapanmakla suçlayanlar, dış işleri bakanlığımızın öncülüğünde düzenlenen bu forumla, Türkiye’nin içine kapanmak bir yana, dünya sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak organizasyonların merkezi olma hedefine sahip olduğunu gösterdi. Türkiye, her fırsatta, dünyada Türkiyesiz hesapların yapılamayacağını gösterdi” diye konuştu.

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COĞRAFYA TÜRKİYE’YE SORUMLUKLAR YÜKLÜYOR

Bulunduğu coğrafyanın Türkiye’nin üzerine sorumlular yüklediğini ifade eden Dr. Tuba Vural Çokal şunları söyledi “Biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, üstünde 7 imparatorluk batmış bu coğrafyada her asır yeniden doğuyoruz... Bu coğrafyada yaşamak, bu coğrafyayı yönetmek, cesaret ister, sorumluluk ister, dik duruş ister! Bu coğrafyanın kaderiyle hemhal olmak, bu coğrafya için cesur işleri imza atmayı, gerektiğinde yüksek sesle ‘hayır’ demeyi, gerektiğinde ‘dünya beşten büyüktür’ diyebilmeyi gerektirir!

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Gelecek 10 yıllarda Akdeniz merkezli yeni bir diplomasi dili arayanların, yeni dünya düzeni arayanların karşısında Türkler ve kaderini Türklerle birleştirmekten çekinmeyenler kendi vizyonlarıyla bu sahneye çıkacaktır ve gerek Cumhurbaşkanımız gerekse onun başarılı diplomasi ekibi dünya devleti Türkiye vizyonunu, dosta güven düşmana korku verecek derecede kazandırmıştır. Antalya bu manada bu vizyonun artık açık bir iskelesidir.”

OYNAT 00:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Yıl sonundan önce bitirmeyi planladığımız yerli aşı çalışmalarımızı insan ve evrensel bir odakla sürdürüyoruz. Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.

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TÜRK-İSLAM COĞRAFYASI GÜÇLÜ BİR COĞRAFYADIR

Çokal sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu coğrafyanın kaderinin kendi elinde olduğunu, Türk-İslam coğrafyasının güçlü bir coğrafya olduğunu, bu büyük coğrafyanın figüranlığı kabul etmeyeceğini bütün dünyaya çekinmeden söylediği, bizlere de kültürümüz, medeniyetimiz için güzel işler yapma cesaretini verdiği için, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem kendi adıma, hem de kendi kaderini coğrafyasının kaderiyle ortak gören bütün kadınlar adına şükranlarımı sunuyorum. Antalya diplomasi forumuyla, böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmamızı, hem de hakkını vererek yapmamızı mümkün kılan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”