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MERSİN

Son dakika deprem haberleri - Akdeniz'de 4,4 şiddetinde deprem

Akdeniz'de 4,4 şiddetinde deprem

Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde de hissedildiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Yer sarsıntısının şiddeti 4,4 olarak ölçülürken depremin saati 19:53 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5,1 olarak açıkladı.

Sarsıntının Akdeniz'in yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Deprem, Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde de hissedildi.

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