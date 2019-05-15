Akdeniz'de 4,4 şiddetinde deprem

Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Yer sarsıntısının şiddeti 4,4 olarak ölçülürken depremin saati 19:53 olarak açıklandı.
#DEPREM: Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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#DEPREM: Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5,1 olarak açıkladı.
Sarsıntının Akdeniz'in yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Deprem, Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde de hissedildi.