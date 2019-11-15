Gündem AKUT, Rambo değil gönüllü arıyor
TRABZON

AKUT, Rambo değil gönüllü arıyor

AKUT bünyesinde görev alan gönüllüler, 2 yıl süresince eğitim aldıktan sonra her türlü afet için hazır hale geliyor. AKUT Başkanı Recep Şalcı, “Özellikle afet acil durumlarında süper güçlü insanlar olmasına gerek yok. Dağda Rambo gibi insanlar değil, her alanda iş yapabilecek insan lazım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AKUT
AKUT

Büyük çoğunluğu gönüllülük esasına göre faaliyetlerini sürdüren Arama Kurtarma Derneği’nde (AKUT), bir yandan görev alanındaki olaylara müdahale ederken diğer yandan da yeni gönüllülerin eğitimi için de mesai harcıyor. AKUT’ta görev alan gönüllülerin, 2 yıl süren çalışmanın ardından afet bölgelerinde görev alabilecek hale geldiğine dikkat çeken AKUT Başkanı Recep Şalcı, Türkiye genelinde 27 ekibin faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Recep Şalcı

Eğitimli gönüllü sayısının 2 bin 500 olduğunu belirten Şalcı, bunların dağcılık, akarsu arama kurtarma, kentsel arama kurtarma, kış şartlarında arama kurtarma gibi kendi alanlarında uzmanlaşmış kişiler olduğunu aktardı.

AKUT’un BM’nin akredite ekiplerinden olduğuna işaret eden Şalcı, belli standartları taşıyan eğitimlerin uzun soluklu olduğunu, gönüllülerin 1,5-2 yıl süren eğitimlere tabi tutulduğunu, bin kişinin eğitiminin ise halen devam ettiğini anlattı.

‘EĞİTİMLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRDIK’

Karadeniz Bölgesi’nde özellikle doğada kaybolma vakalarının fazla olduğuna dikkati çeken Şalcı, ekiplere doğada kaybolan insanları bulabilmeleri için doğa arama teknikleri üzerine eğitimler verdiklerini ifade etti. Şalcı, küresel ısınma nedeniyle Karadeniz Bölgesi’ndeki yağışların zamanının ve miktarının değiştiğini dile getirerek, “Buna bağlı olarak sel ve heyelanlar yaşanıyor, kış aylarında da fazla kar yağışından dolayı mahsur kalmalar artmaya başladı. Bununla alakalı Karadeniz’deki eğitimlerimizi yoğunlaştırdık. Bölgesel sel eğitimleri, sel arama ve kurtarma eğitimleri organize ediyoruz” diye konuştu.

OLASI DEPREM İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Türkiye genelinde de süreci yönetmeye çalıştıklarını aktaran Şalcı, şöyle konuştu:

“Son dönemlerde Türkiye’de depremler artmaya başladı daha doğrusu artmaktan ziyade bazı bölgelerde olmaya başladı. İstanbul’daki 5,8’lik deprem de insanları tekrar telaşlandırdı. Bunun üzerine özellikle olası bir İstanbul, İzmir depremi gibi bu bölgelerdeki depremlere yönelik ekiplerimiz hazır. Yeni katılan gönüllülerimizi de bu ekiplere akredite edebilmek için çalışmalar yapıyoruz.”

‘MUTLAKA BİR STK’YA ÜYE OLUN’

  • Şalcı, 21. yüzyılın artık sivil toplum örgütlerinin ön plana çıktığı bir çağ olmaya başladığını anlatarak, şunları söyledi;
  • “Vatandaşlarımızdan şunu talep ediyoruz, illa AKUT olmak zorunda değil ama mutlaka bir Sivil Toplum Kuruluşuna üye olsunlar ve bu alandaki çalışmalarını hızlandırsınlar. Çünkü örgütlü toplum, özellikle afet gibi acil durumlarda başarıya bireysel çabadan çok daha kolay ulaşıyor. Başvuranların süper güçlü insanlar olmalarına gerek yok, dağda Rambo gibi insanlar değil, her alanda iş yapabilecek insan lazım. Vatandaşlarımızın gönüllü olup bu alanda çalışmalarımıza destek vermelerini rica ediyoruz.”

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