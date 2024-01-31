Alabora olan teknede 4 kişi öldü

İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Salihleraltı mevkisi açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesi alabora oldu. Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri teknedeki 5 kişiyi kurtardı. Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar ve Medeni Karaduman hayatını kaybederken Gökhan Çakır'ın kurtarılması için çalışmalar gün boyu sürüyor. İzmir Valisi Süleyman Elban da Salihleraltı mevkisinde yürütülen çalışmaları inceledi. Elban, ekiplerin ihbardan sonra 12-13 dakika içinde olay yerine intikal ettiğini, 5 kişiyi denizden kurtardıklarını, 4 kişinin ise yaşamlarını yitirdiğini söyledi. Balıkçılardan biri için arama çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Elban, "Teknenin yeri tam olarak tespit edilemedi. Mevkisi biliniyor. Kısa sürede tekneye ulaşmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.