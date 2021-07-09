Gündem Alkollü sürücü dehşeti İki genç kızı hayattan kopardı
3. SAYFA TEKİRDAĞ

Alkollü sürücü dehşeti: İki genç kızı hayattan kopardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken alkollü sürücünün otomobille çarptığı 16 yaşındaki iki genç kız hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Alkollü sürücü dehşeti: İki genç kızı hayattan kopardı
Sürücü Cengiz H. gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çorlu Çevreyolu Emlak Konutları Köprüsü altında meydana geldi. Cengizhan G. yönetimindeki 34 ZB 0311 otomobil, köprü altında yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Şentürk ile Tuana Göksel’e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Şentürk ve Göksel, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettikleri belirlenen Elif Şentürk ile Tuan Göksel’in cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

1.75 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengiz H’nin yapılan kontrolünde 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsyan ettiren karar: İki genç kızı hayattan koparan alkollü sürücüye kravat indirimi
GÜNDEM
İsyan ettiren karar: İki genç kızı hayattan koparan alkollü sürücüye kravat indirimi

Aşırı hız yapan alkollü sürücü polis noktasına daldı: Dört yaralı var
GÜNDEM
Aşırı hız yapan alkollü sürücü polis noktasına daldı: Dört yaralı var

Alkollü sürücü dehşet saçtı: Biri polis üç kişi yaralandı
FOTOĞRAF 13
Title
Kaza 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Derince liman ışıkları mevkiinde meydana geldi.
Title
Ankara yönünde ilerleyen Erkan Özkol idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan denetim noktasındaki 2 otomobile ve 2 polis aracına çarptı.
Title
Denetim noktasındaki diğer polislerin telsizden durumu bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri gönderildi.
Title
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza nedeniyle yaralanan polis memuru Halit Yeşil ile ismi öğrenilemeyen iki kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki htanelere kaldırdı.
Title
Kazayı yara almadan atlatan sürücü Erkan Özkol’un 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Alkollü sürücü dehşet saçtı: Biri polis üç kişi yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis kontrol noktasında bulunan 4 araca çarptı. Kazada, biri denetim yapan polis olmak üzere 3 kişi yaralandı.


Abone Ol Google News
Hazırlıklar tamamAzerbaycandan onay bekleniyor​

Hazırlıklar tamam
Azerbaycan'dan onay bekleniyor​

Sınırda 85 kilometrelik yeni bir hat kurulacak
Meteorolojidensağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden
sağanak yağış uyarısı

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Büyük buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'a geliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti.

​Tam 12 yıl beklemişlerdi, minik Zeynep kurtarılamadı.

​Dört suikastçı ölü ele geçirildi.

Erdoğan muhalefetin kin ve nefret kokan üslubuna işaret etti.

​Türkiye aşılamada işi sıkı tutuyor.

​Akbank müşterileri bilgilerinin çalınmış olmasından endişe ediyor.

​Belediye başkanının yakın ekibi döverek hastanelik etti.
Koronaya karşı<br>yüzde 83 etkili çıktı

Koronaya karşı
yüzde 83 etkili çıktı

​Türkiye'de 10 bin kişi üzerinde denenmişti.
İki ilde<br>FETÖ operasyonu

İki ilde
FETÖ operasyonu

Gözaltı kararı verilen 33 kişiden 19'u yakalandı.
Güreş sevgisi

Güreş sevgisi

​Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları meydanlarda uyudu.
Domain vurgunu

Domain vurgunu

​Türkiye'de 39 bin alan adı satan firma ortadan kayboldu.
İşte aşının gücü

İşte aşının gücü

Koronavirüs aşısı ​ABD'de 280 bine yakın olası ölümü engelledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.