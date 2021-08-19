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KONYA

Anadolu’nun renk cümbüşü

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi, 2 bin metrekarelik uçuş alanıyla Avrupa’nın en büyüğü olma gururunu yaşıyor. Belediye Başkanı Pekyatırmacı, “Anadolu’nun ortasında kelebeklere yaşam alanı sağlayarak burayı ziyaretçilerin Mevlana’dan sonraki durağı haline getirdik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Anadolu’nun renk cümbüşü​
Kelebek şeklindeki mimarisi ile şehrin sembol mekanları arasında olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni 2 milyona yakın kişi ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından 2015 yılında Konya’ya kazandırılan ve şehrin en büyük parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi son dönemin en gözde ziyaret mekanları arasında yerini aldı. Kelebek şeklindeki mimarisi ile şehrin sembol mekanları arasında olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni 2 milyona yakın kişi ziyaret etti. 2015 yılında açılan park Avrupa’nın en büyük tropikal kelebek bahçesi olma özelliğini taşıyor. Binlerce kelebeğe de ev sahipliği yapıyor, Türkiye’nin de ilk ve tek kelebek bahçesi olma özelliğine sahip.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

  • Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye’de tek, Avrupa’nın en büyük, dünyanın da sayılı kelebek uçuş alanlarından biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz, açıldığı günden bu yana hem Konya’da yaşayan hemşehrilerimizin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek bugüne kadar yaklaşık iki milyon kişi ziyaret etti” dedi.

Tropikal Kelebek Bahçesi’nde 7 bin 600 metrekare alanda, 98 türe ait 20 binden fazla tropikal bitki ve 45 türde on bin kelebeğin bulunduğuna değinen Başkan Pekyatırmacı sözlerine şöyle son verdi;

  • “Anadolu’nun ortasında karasal iklimin içerisinde yaşaması mümkün olmayan kelebeklere burada yaşam alanı sağlayarak burayı ziyaretçilerin Mevlana’dan sonraki durağı haline getirdik. Ziyaretçilerimiz sadece bunları izlemekle de kalmıyor; bu türler hakkında detaylı bilgiler alıyor. Tropikal iklimi yaşayıp kelebek türlerini görmek isteyen herkesi bu güzide mekana davet ediyorum.”
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