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ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi iki koronavirüs kararı: 65 yaş üstü iptal, sağlık çalışanlarına ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi iki koronavirüs kararı: 65 yaş üstü iptal, sağlık çalışanlarına ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yararlanmalarının geçici süreyle durdurulması kararı alındığını duyurdu. Sağlık çalışanları içinse almış olduğu karar doğrultusunda yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY’dan ücretsiz yararlanabilecek.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla devletin tüm kurumlarının önlemler aldığı ve almaya devam ettiği belirtildi.

Tedbir amaçlı geçici süreliğine iptal edildi

Açıklamada, "Salgın kapsamında Sağlık Bakanlığı ve devletimizin tüm kademeleri tarafından ısrarla evde kalınması ve toplu halde bulunmaların önlenmesi talep edilmesine rağmen Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yoğun olarak toplu taşımayı kullanmaya devam ettikleri gözlenmektedir. Nitekim 20 Mart 2020 tarihinde Ankara'da 65 yaş üstü 36 bin 630 vatandaşımızın raylı sistemler ve otobüsler ile toplu taşımayı ücretsiz kullandığı tespit edilmiştir" denildi.

Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşımayı artırdığı ve bu durumun salgın riskini artırdığının değerlendirildiğine dikkat çekilerek, "Salgının yayılmasını engellemek ve başta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında, Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır" ifadelerini yer verildi.
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