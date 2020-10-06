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Gündem Arşivinden 127 terörist tespit edildi
MERSİN

​Arşivinden 127 terörist tespit edildi

Arşivinden 127 terörist tespit edildi

PKK/PYD elebaşılarından Salih Müslim’in yeğeni Dalya Mahmut Müslim, örgütün iç yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 15 Temmuz’da teslim olan ve 127 teröristi arşiv fotoğraflarından teşhis eden Müslim, teröristlerin Suriye’de yuvalandığı 26 noktanın da koordinatlarını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dalya Mahmut Müslim
Dalya Mahmut Müslim

Mersin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 15 Temmuz 2020’de teslim olan PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim’in yeğeni Dalya Mahmut Müslim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Müslim’in ilk olarak Suriye’nin Karaçok bölgesindeki sözde basın biriminde örgüt mensuplarının fotoğraf ve videolarını çektiğini, sonrasında başta kırmızı listede aranan “Esma Samur” kod adlı terörist Gülten Alataş olmak üzere birçok elebaşının şoförlüğü ve korumalığını yaptığı ayrıntılarıyla anlatıldı.

Dalya Mahmut Müslim, 27 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrolle salıverilmişti.

PKK İNLERİNİ GÖSTERDİ

Sanığın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivindeki fotoğrafların deşifresi çalışmasında 127 örgüt mensubunu teşhis ettiği belirtilen iddianamede, “Bu örgüt mensuplarının genellikle yanında görev yaptığı ve terör örgütüne haiz üst düzey örgüt mensupları olduğu anlaşılmıştır. Müslüm’ün ifadesindeki ve teşhis ettiği fotoğraflardaki şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma bulunanların soruşturma dosyalarına şüpheliye ait ifade ve teşhis tutanakları gönderilmiştir. Haklarında soruşturma bulunmayan şahıslarla ilgili olarak da suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi. İddianamede ayrıca Dalya Mahmut Müslim’in örgütün Suriye’de yuvalandığı 26 yerin harita üzerinden koordinatlarını gösterdiği de belirtildi.

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni ikna çalışması sonucu teslim oldu
GÜNDEM
PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni ikna çalışması sonucu teslim oldu
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