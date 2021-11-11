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TOKAT

Asırlık lezzet tescillendi

Asırlık lezzet Tokat’a has damak tatları arasında yer alan ‘yağlı’, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret aldı.

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Haber Merkezi İHA
Asırlık lezzet tescillendi
Yağlı

Asırlık lezzet, Tokat yağlısının coğrafi işareti tescildendi.
Tokat’a has damak tatları arasında yer alan ‘yağlı’, kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Un, yağ ve tuz karışımından yapılarak kara fırınlarda özel tavalarda pişirilen yağlı sadece kent merkezinde yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde sıcak yağlı yemek isteyenler fırınların yolunu tutuyor. Taş fırınlarda pişirilen yağlı geleneksel lezzetler arasında ön sıralarda yer alıyor. Kentle özdeşleşen Tokat yağısı ile birlikte cevizli çörek ile ev ekmeğine Tokat Esnaf ve Sanatkarla Odaları Birliği’nin girişimleri ile Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verildi.

Yağlı ustası Yücel Uçar, Tokat yağlısının 9 aşamadan geçerek kahvaltı sofralarında yer alığını söyledi. Gece saatlerinde un, yağ ve tuz karışımından hazırlanan yağlının tepsilerde açıldığını belirten Uçar, kara fırınlarda pişirildiğini kaydetti. Sadece kent merkezinde üretimi yapılan yağlının siparişe göre il dışına gönderdiklerini belirten Uçar, “Gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar yapım aşması süren bir lezzet. Tokatlıların vazgeçilmezi bir tat. İlk defa tadına bakanlar bu lezzete bayılarak vaz geçemiyor. İsminden dolayı çok yağlı bir şey olarak düşünüyorlar ama tattıktan sonra öyle oluğunu fark ediyorlar. Adı yağlı ama bir börek türü. İl dışında, ilçelerde dahi yağlı yapan yok” dedi.

Gurbette yaşayan Tokatlılara kargo ile yağlı gönderdiklerini ifade eden Uçar, il dışından oldukça fazla rağbet olduğunu kaydetti. Tokat yağlısı ile birlikte nohut mayasından yapılan cevizli çöreğin coğrafi işaret alınmasının sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri: İlk 30'da Türkiye'den 5 lezzet
FOTOĞRAF 30
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30- Cevapi (Kebap), Bosna Hersek
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29- Pesto soslu trenette, İtalya
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28- Ossobuco (Sebzeli et), İtalya
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27- Laksa (Baharatlı erişte çorbası), Malezya
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26- Cacio e pepe (Karabiberli peynirli makarna), İtalya
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25- Parrilla (Mangalı), Arjantin
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24- Piruhi (Mantı), Polonya
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23- Haçapuri, Gürcistan
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22- Churrasco (Izgara et), Brezilya
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21- Kaburga, ABD
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20- Köfte, Türkiye
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19- Carbonara soslu makarna, İtalya
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18- Ceviche (Asitte pişirilen deniz ürünleri), Peru
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17- Tom yum (Acılı, ekşili çorba), Tayland
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16- Bolonez soslu tagliatelle, İtalya
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15- Lazanya, İtalya
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14- Arroz de marisco (Deniz ürünlü pilav), Portekiz
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13- Risotto, İtalya
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12- Gyros (Döner), Yunanistan
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11- Dolma, Türkiye
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10- Sarma, Türkiye
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9- Cochinita pibil (Hafif ateşte pişirilen et yemeği), Meksika
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8- Gyoza (Mantı),J aponya
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7- Saltibarsciai (Pancar çorbası), Litvanya
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6- Tacos al pastor (Etten yapılan taco), Meksika
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5- Döner, Türkiye
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4- Lomo saltado (Sığır filetosu), Peru
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3- Ramen (Erişte), Japonya
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2- Adana kebap, Türkiye
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1- Margherita pizza, İtalya
Dünyanın en iyi geleneksel lezzetleri: İlk 30'da Türkiye'den 5 lezzet
Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi, ülkelerin geleneksel lezzetlerini masaya yatırdı. Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel yemek listesi hazırlayan site Türkiye'den 5 lezzete de yer verdi. İşte ülkeler ve en ünlü geleneksel yemekleri:

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