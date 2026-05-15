Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne üst düzey ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın da yer aldığı heyet, Erzurum’daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Ziyarette insan hakları, şeffaflık ve güvenli geri gönderme süreçlerine ilişkin uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Çiftçi, Erzurum programı kapsamında Özkaya ve beraberindeki Anayasa Mahkemesi üyeleriyle birlikte Erzurum’un Aşkale ilçesinde bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ni ziyaret etti.

Heyet, merkezde yürütülen faaliyetler ile sunulan hizmetlere ilişkin yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Ziyaret kapsamında kapalı devre kamera sistemi odası, avukat görüşme alanları, yemekhane, etkinlik alanları, revir, kapalı spor salonu, havalandırma bölümleri ve ortak kullanım alanları gezildi. Heyet ayrıca merkezde barınan farklı uyruklardaki yabancılarla da bir araya geldi.

KÖTÜ MUAMELEYE SIFIR TOLERANS

Merkezde yürütülen çalışmaların, hukuk devleti ilkesi, insan haklarına saygı, kötü muameleye sıfır tolerans ve güvenli geri gönderme süreçleri esas alınarak sürdürüldüğü belirtildi. Heyete, barınma, beslenme, sağlık, hijyen, eğitim, tercümanlık hizmetleri ile sosyal faaliyetler hakkında bilgi sunuldu. Yetkililer, merkeze kabul edilen yabancılara hak ve sorumluluklarının 11 farklı dilde hazırlanan afiş ve broşürlerle anlatıldığını aktardı.

GÜVENLİK VE ŞEFFAFLIK STANDARTLARI ANLATILDI

Merkezin faaliyetlerinin Anayasa, uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartları doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi. Güvenlik ve şeffaflık uygulamaları kapsamında, mahremiyet ilkesi gereği yatakhaneler dışında kalan tüm alanların 7 gün 24 saat kameralarla izlendiği, ayrıca süreçlerde yaka kamerası uygulamasının aktif şekilde kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

DÜZENLİ DENETİM