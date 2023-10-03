Askeri Liselere Giriş Sınavı'na yönelik soruşturma: İki ilde dört gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 4 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.