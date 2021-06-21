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İSTANBUL

Ataşehir'deki gasp cinayetiyle ilgili 13 gözaltı

İstanbul Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3,3 milyon TL'lik gasp olayıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis ekipleri, olaya ilişkin 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Ataşehirdeki gasp cinayetiyle ilgili 13 gözaltı
Sibel Koçan

Olay, Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak’ta geçtiğimiz hafta saat 11.00 sıralarında meydana gelmişti.

Gaspçılar, içinde para olan çantayı almak için Sibel Koçan’a saldırdı.
Gaspçılar, içinde para olan çantayı almak için Sibel Koçan’a saldırdı.

İddiaya göre, Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek holding binasının önüne geldiği sırada kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğramıştı.

Sibel Koçan
Sibel Koçan


İçinde 3 milyon 3 yüz bin lira olan çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren Koçan, kar maskeli saldırganların silahını ateşlemesi sonucu vurulmuş, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yanındaki Aydın Mert ise kolundan yaralanmıştı.

13 kişi gözaltında

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 6’sının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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