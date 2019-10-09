Gündem Atığını ayrıştıran köylüye bedava alışveriş imkanı
KIRKLARELİ

Atığını ayrıştıran köylüye bedava alışveriş imkanı

Kırklareli Valiliği tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında atığını ayrıştıran köylüler, geri dönüşüm kartlarında biriken puanlarla köy bakkalından alışveriş yapabilecek. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, proje ile hem vatandaşların aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Bilgin
Osman Bilgin

Kırklareli Valiliğince yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında atığını ayrıştıran köylüler, geri dönüşüm kartlarında biriken puanlar karşılığında anlaşmalı köy bakkalından alışveriş yapabilecek.

Valilik tarafından Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı 39 köyde biyobozunur (petrol kökenli) ve ambalaj atıklarını evsel atıklar içerisinden ayrıştırmak ve ekonomiye kazandırılmak amacıyla proje başlatıldı.

Kırklareli Valiliği Geri Dönüşüm Kartı

BEŞ KİLO ATIK İÇİN BİR PAKET MAKARNA

Yaklaşık 5 ay içerisinde 430 bin avro bütçe ile uygulanacak olan proje kapsamında bir yandan evsel atıklarından ayrıştırılan ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile ekonomiye kazandırılması sağlanırken, diğer yandan ise köylünün aile bütçesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Daha temiz bir çevre ve atıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanarak hazırlanan proje kapsamında 39 köye atıkların toplanması amacıyla konteynerler konulacak, köy sakinlerine ise “geri dönüşüm kartları” verilecek.

Köylülerin konteynere attıkları her atık karşılığında, sistem sayesinde kartlarına puan yüklenecek. Vatandaşlar, anlaşmalı köy bakkalına giderek kazandıkları puanlar karşılığında gıda alışverişi yapabilecek. Proje, 5 kilogram ambalaj atığına bir paket makarna veya 2 maden suyu şeklinde işleyecek.

UYGULAMA İL GENELİNE YAYILACAK

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, proje ile hem köylü vatandaşların aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını söyledi.

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında kabul edilen projenin ilk olarak Demirköy ve Vize ilçelerinde uygulanacağını ifade eden Vali Bilgin, daha sonraki aşamalarda projeyi il geneline yaymayı hedeflediklerini anlattı.

ATIK KADAR PUAN KAZANACAKLAR

Proje kapsamında atıkların toplanması amacıyla 2 kamyon alınacağını ifade eden Vali Osman Bilgin, “Sıfır atık geri dönüşüm kartı uygulamasını başlatacağız. Burada kişinin adı soyadı ve kart numarası yazılacak. Burada kişi proje kapsamında yapmış olduğu ayrıştırma sonucunda çöpe attığı atık karşılığında kartını sisteme okutup puan kazanacak. Kazandığı puanlar ile de köy bakkalında kurulan sistem sayesinde alışveriş yapacak. Köylümüz attığı atık kadar puan kazanacak. Dönüşümle birlikte hem çöpleri toplamış olacak hem de para kazanmış olacak. Projenin ülkemize örnek olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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