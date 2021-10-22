Atölye okul oldu

MUHAMMED KURTAR

Türk savunma sanayii, son yıllarda yerli teknoloji ile geliştirdiği teknolojileri küçük girişimciler eliyle de sürdürüyor. Büyük bir atılım içindeki yerli savunma sanayinin kahramanları arasında kadınlar da var. OSTİM’de dört yıl önce kurduğu atölye ile başlayan istihdamı zamanla 13 kişiden 80 kişiye çıkaran Sultan Duman, araçlardan telsizlere yayılan yelpazede savunma ürünleri için kablolama sistemleri üretiyor.

Sultan Duman

GENÇLERLE EL ELE

CDK Savunma Elektronik sahibi Sultan Duman, Yeni Şafak’a girişimcilik serüvenini anlattı. İş yerini genç çalışanlar ile tecrübeli personelin birlikte çalıştığı bir okula çevirdiklerini anlatan Duman, “Kemik kadro ile el ele verip genç nesillere savunma sanayini öğretelim, aktaralım düsturu ile atölyemizi okula çevirdik” dedi. Duman tesisteki üretimlerin savunma alanındaki kablolama sistemleri üzerine olduğunu söyledi.

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Elektronik sistemlere kablolama üretimi

Sultan Duman, sektörde üretime devam edeceklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Askeri araçların elektronik sistemlerin tamamına kablolama sistemleri üretiyoruz. Hata oranları binde iki. Yaptığınız lehim basit bir iş değil. Kalite kontrollerden geçebilir ama engebeli arazide ilerleyen askeri araç sarsılma esnasında yaptığınız işte hasar oluşabilir lehim kopabilir. Bu durum ise Mehmetçiği riske atabilir. Bu bilinç ile çalışanlarımı eğitiyorum.” Çalışanlardan Saliha Güler de “Dikkatli olmak Mehmetçiğimizin güvenliği demek.”