Gündem Avusturya Mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı verdi
POLİTİKA

Avusturya Mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı verdi

Türkiye'nin kara para aklama suçlamasıyla aradığı Sezgin Baran Korkmaz, bugün Avusturya'da hakim karşısına çıktı. Avusturya Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı verdi. İadesi talep edilen Korkmaz, 14 gün daha gözaltında kalacak.

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Avusturya Mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı verdi
Sezgin Baran Korkmaz

Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama suçlarından aranan ve gözaltına alındıktan sonra bugün Viyana'da mahkemeye çıkan Sezgin Baran Korkmaz'ın iade kararı, gözaltına alındığı ilk yer olan Wels'teki mahkemenin vermesi kararlaştırıldı. Sözcü'nün haberine göre; duruşmanın başında gözaltı gerekçesi, iade prosedürü, kendisiyle ilgili suçlamanın ve talebin anlatıldığını, Sezgin Baran Korkmaz'ın duruşma boyunca sakin olduğunu ve söz almadığı belirtildi.

  • Korkmaz'ın avukatlarının hem mahkemenin yetkisiz olduğuna dair dilekçe verdiği, hem de 'ilk başvuran ülkenin ABD olmasına rağmen, uluslararası anlaşma gereği ilk başvurana gönderileceğine ilişkin hüküm olmadığını' savunarak Korkmaz'ın Türkiye'de yargılanmasını istedikleri belirtildi.

Karara itiraz etme hakkı bulunuyor

Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi Başkanvekili Christina Salzborn, Korkmaz davasına ilişkin olarak da "Az önce dosyaya bakan hakimle görüştüm. İlgili kişiyi huzura alıp dinledi ve bugün konuyu karara bağladı. İlgili şahısla ilgili iade tutuklaması kararı verildi. Kararın içeriğine ilişkin mahkemeye çıkarılan şahıs herhangi bir yorum yapmamış. Karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak bununla ilgili bir bilgi de verilmedi" dedi.

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  • Mahkeme, iadesi talep edilen zanlının 14 gün daha tutuklu kalmasına ve iade sürecindeki kararı, tutuklandığı ilk yer olan Wels'teki mahkemenin vermesini kararlaştırdı. Şuan için bu duruşmaya kadar Korkmaz'ın gözaltı sürecinin devam etmesi bekleniyor.

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