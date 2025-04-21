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Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

10:1721/04/2025, Pazartesi
IHA
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Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da aydınlatma direğine çarpıp 40 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa Osmangazi ilçesi Karaman mahallesi Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BOZ 603 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Recayi Yılmaz sol şeritten sağ şeride geçerken yolun sağında bulunan aydınlatma direğine çarptı.


Kazayı gören çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince tahkikat başlatılırken, Yılmaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Recayi Yılmaz'ın kaza sonrası 40 metre sürüklendiği belirlendi.



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