Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa Osmangazi ilçesi Karaman mahallesi Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BOZ 603 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Recayi Yılmaz sol şeritten sağ şeride geçerken yolun sağında bulunan aydınlatma direğine çarptı.