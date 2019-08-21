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TRABZON

Ayılar Anzer balını seçti

Trabzon’da arıcılıkla uğraşan İbrahim Sedef, tesisine dadanan ayıları teste tabi tuttu. 4 çeşit balı masaya koyan Sedef, ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan Anzer balı olduğunu gördü. Sedef, “Kocaoğlan ağzının tadını biliyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Sedef
İbrahim Sedef

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, arıcılıkla uğraşan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef’in tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için verdiği mücadele, aksiyon filmlerini aratmıyor. Kovanlarını korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan, kovanları konteyner üzerine taşıyıp çelik kafesle önlem alan Sedef, ağaçlardan tırmanarak ulaştıkları peteklere de musallat olan ayıları, teste tabi tuttu. Sedef, elinde bulunan 4 çeşit balı, kalitesini ayılara ölçtürmek için açık alanda masanın üzerine yerleştirdi ve olan biteni de foto kapan kameralarınca kayda aldı.

VİŞNE REÇELİNE HİÇ DOKUNMUYORLAR

Güvenlik kamerası görüntüleri
  • Görüntüleri inceleyen Sedef, ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti. Balların yerleri değişse de her seferinde Anzer balından yemeye başlayan ayıların, ballar arasındaki vişne reçeline hiç dokunmadığını belirten Sedef, şunları söyledi: “Kocaoğlan gerçekten ağzının tadını biliyor. Balların yerini değiştirsek de her seferinde tatmaya Anzer balından başlıyor, reçele ise hiç bakmıyor. Ballarınızı test etmek istiyorsanız, tarafsız, torpilsiz ve ücretsiz olarak ballarınız kocaoğlanlar sayesinde itinayla test edilir.

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