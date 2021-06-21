AYM’de ‘HDP’ mesaisi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Yargıtay Başsavcılığınca HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamede ilk incelemesini bugün yapacak. Yüksek Mahkeme, iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.
AYM’nin görevlendirdiği raportör, HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin kabulüne yönelik olumlu yönde rapor hazırlamıştı. AYM Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da toplanarak davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. AYM’nin iddianameyi kabul etmesi halinde, iddianame ön savunma için HDP’ye gönderilecek. HDP’nin ön savunması sonrası ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü AYM’ye sunacak. Daha sonra Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP’nin görevlendirdiği kişi ise sözlü savunma yapacak. Üyeler, belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.