AYM’den emsal karar

Ancak kamu görevlisi avukat, seçim sürecinde hiçbir siyasi parti ile mutabakat sağlayamadığı gerekçesiyle aday, aday adayı ya da bağımsız aday olamadı. Bunun üzerine Hamarat, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından sonra göreve dönüş talebinde bulundu.

GERİ DÖNEMEDİ

Hamarat’ın bu talebi, bir siyasi partiden aday, aday adayı ya da bağımsız aday olduğuna dair belge getirilmemesi nedeniyle reddedildi. Bu işleme karşı Hamarat, Konya 1. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtı. Ancak Mahkeme de davanın reddine karar verdi. Temyiz üzerine Konya 1. İdare Mahkemesi’nin kararı Danıştay 12. Dairesince onandı. AYM de hak ihlali bulunmadığına hükmetti.